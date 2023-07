Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden sağım makinesi ve soğutma tankı desteklerinden yararlanarak süt verimini artıran Bafra ilçesindeki manda yetiştiricileri, İtalya’nın dünyaca ünlü lezzeti mozzarella peyniri başta olmak üzere ürettikleri süt ürünlerini iç piyasada satışa sunuyor.

Manda varlığı bakımından Türkiye’de ilk sırada yer alan Samsun’da Büyükşehir Belediyesi tarafından bu alanda çiftçilere verilen destekler aralıksız sürüyor. Manda sütü verimini ve süt ürünleri üretimini artırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Doğu Karadeniz Projesi Bölgesel Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) iş birliğiyle yapılan çalışma kapsamında manda yetiştiricilerine yönelik makine ve ekipman desteği sağlandı.

‘Manda Sütünün Uygun Koşullarda Sağımı ve Toplanması Projesi’ kapsamında damızlık Samsun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği üyelerine 52 süt sağım makinası, 52 süt soğutma tankı verildi. Ayrıca malakların (manda yavrusu) hastalıklardan korunması, sağlıklı büyümelerinin sağlanması ve yaban hayvanlarının saldırılarının önlenmesi için ahır önlerine kulübeler yerleştirilirken yeni doğan malakların bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi ve dirençlerinin artması için de 2 bin 500 doz aşı ve dezenfektan desteği sağlandı. Samsun’da manda besiciliğinin yoğunlaştığı Bafra ilçesindeki çiftçiler verilen desteklerle birlikte süt veriminin arttığını söyledi.

“Her alanda desteklemeye devam ediyoruz”

Kentte tarımsal üretimi artırmak için hazırlanan projelerle çiftçileri her alanda desteklemeye devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun Türkiye’nin en önemli tarım kentlerinden birisi. Bu noktada mevcut tarımsal üretimimizi artırmak için çiftçilerimizi ihtiyaç duydukları her alanda desteklemeye devam ediyoruz. Ekipman desteğinden eğitim desteğine ekiplerimiz her zaman onların yanındalar. Bu noktada Türkiye’de en çok manda varlığına sahip olan il olan Samsun’da mandacılıkla ilgili özel çalışmalar gerçekleştirdik. Çiftçilerimize verdiğimiz desteklerin olumlu geri dönüşlerini görüyoruz. Kentimizde manda besiciliğinin daha da yaygınlaşmasını, manda sütü ve manda sütünden yapılan yoğurt, peynir, kaymak gibi ürünlerin üretiminin artırılmasını hedefliyoruz. Bu ürünlerin üretiminin artması kent ekonomimize artı katma değer sağlayacaktır” dedi.

Makine, kulübe ve aşı desteği

‘Manda Sütünün Uygun Koşullarda Sağımı ve Toplanması Projesi’ ile ilgili bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Ziraat Mühendisi Enver Demirhan, “Proje kapsamında damızlık manda yetiştiricilerine süt sağım ve soğutma tankları verdik. Şuan işletmelerin büyük kısmı makineyle sağım yapıyor. Elde ettikleri sütü, yine verdiğimiz soğutma tanklarında muhafaza ediyorlar. Bu da hem hijyeni hem de kaliteyi sağlıyor. Bunun yanı sıra 50 üreticimize toplam 100 adet ‘buzağı kulübesi’ desteği verildi. Kulübelerle doğal yaşam alanı oluşturularak birçok sorun ortadan kalktı. Yeni doğan malaklarda görülen zayıf bağışıklığın önüne geçmek için sağladığımız aşılar da sağlıklı büyümelerine yardımcı oldu” diye konuştu.

“Mozzarella peyniri ürettik”

Verilen desteklerin mandacılığa artı değer kattığını dile getiren Samsun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Metin, “Manda yetiştiriciliğinde Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri süt sağımında önemli fayda sağladı. Önceleri elle sağım yapıldığında 5 kg yerine 3 kg süt alabiliyorduk. Makineler hafif masajlarla sağım yaptığı için sütün tamamı alınıyor. İşletmelerimizin yüzde 65’i makineli sağıma geçti. Bu da süt verimi artırdı. Yine süt toplama tankları da bozulmayı önlediği için kaliteyi yükseltiyor. Manda sütünden elde edilen ürünlerimize büyük ilgi var. İç piyasada tüketicilerin taleplerine yetişemiyoruz. İtalyan mutfağının dünyaca tanınan peyniri mozzarella peynirini ürettik. Süt verimimizi daha da artırıp ürettiğimiz bu peyniri Avrupa ülkelerine satmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Süt üretimi arttı

Şeyhören Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan çiftçi İbrahim Sancar ise “Manda yetiştiriciliği bizim aile mesleğimiz. 3’üncü kuşak olarak ben bunu devam ettiriyorum. Daha önce kendi imkanlarımızla ve geleneksel yöntemle yani elle süt sağımı yapıyordum. Dolayısıyla süt azdı. O yüzden büyük zorluk yaşıyordum. Daha sonra Büyükşehir Belediyemizin projelerinden haberdar oldum. Müracaat edip süt sağım makinesi ve soğutma tankı aldım. Verilen destekler işlerimizi kolaylaştırdı. Süt üretimimiz arttı. Üretimi daha da artırıp, iç pazarda daha çok satış yapmayı hedefliyorum” ifadelerini kullandı.