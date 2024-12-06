Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından lise düzeyindeki öğrencilerin kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla hazırlanan Samsun Kariyer Eğitim Programı (SAKEP), 2024-2025 eğitim-öğretim yılında hayata geçiyor.

SAKEP’e destek veren kurumlar arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) gibi önemli kuruluşlar yer alıyor.

Projenin önemli bir işbirlikçisi olan OMÜ, proje kapsamında yıl boyunca öğrencileri haftalık periyotlarda ağırlayacak. Program kapsamında Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde öğrencilere OMÜ fakülteleri, OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAMER) ve Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) tanıtım filmleri izletildi. Öğrencilere üniversitenin araştırma ve geliştirme çalışmaları, eğitim imkânları ve sosyal olanakları hakkında detaylı bilgi verildi.

SAKEP, Samsun’daki tüm resmi ve özel liselerdeki 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerini kapsıyor. Programın temel amacı, lise mezunlarının mesleki ve kişisel gelişimlerini artırmak, iş ve akademik hayata uyumlu bireyler yetiştirmek. Aynı zamanda, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik eğitim fırsatları sunarak, lise kariyer rehberlik çalışmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında lise öğrencilerine yönelik çeşitli kurslar ve etkinlikler planlanıyor. Eylül 2024’te başlayan proje, Temmuz 2025’te tamamlanacak. Program sonunda öğrenciler, aldıkları eğitimlere dair sertifikalarını yılsonu karneleriyle birlikte teslim alacaklar.