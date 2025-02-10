Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun’un güney ilçeleri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

"Samsun’un güney ilçelerinde beklenen kar yağışlarına dikkat" başlıklı uyarıda, "11 Şubat Salı günü 06.00-15.00 saatleri arasında kuvvetli kar yağışı beklendiği duyuruldu.

Samsun Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Samsun’un güney ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli (5-15 cm) olması beklendiğinden, buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.