Samsun Valisi Orhan Tavlı, olumsuz hava şartları ve şiddetli kar yağışı nedeniyle Samsun’da her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını açıkladı.

Vali Orhan Tavlı, olumsuz hava şartları nedeniyle alınan kararı sosyal medya hesabından açıkladı. Vali Tavlı, yasakla alakalı yaptığı yazılı açıklamada, "Kıymetli Samsunlular; bu akşam saat 21.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Şehrimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımıza ait ekiplerimiz 24 saat esasıyla görev yapmaya devam etmekte olup, buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Acil durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildiriniz" dedi.