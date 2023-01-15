Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), temel malzeme ihtiyacını karşılamak için kurduğu Karadeniz bölgesinin ilk Kilit Parke Bordur ve Beton Boru Tesisi’nde seri üretime başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), temel malzeme ihtiyacını karşılamak için kurduğu Karadeniz bölgesinin ilk Kilit Parke Bordur ve Beton Boru Tesisi’nde seri üretime başladı.

Aralık 2022’de deneme üretimine başlayan ve Karadeniz bölgesinde ilk olan Kilit Parke Bordur ve Beton Boru Tesisinde gerekli testler tamamlandı, tesis seri üretime başladı. Günlük 3 bin metrekare parke taşı, 600 beton boru üretme kapasitesiyle malzemeler imal ediliyor. Üretilen ürünler kamyonlara yüklenerek ekiplere sevk ediliyor.

Bu tesisle önemli miktarda tasarruf sağladıklarına dikkat çeken SBB Başkanı Mustafa Demir, kentin yararına olan yatırımlara devam edeceklerini kaydetti. Başkan Demir, “İşleri ihale etmek yerine personelimize güveniyor, temel malzeme ihtiyacımızı kendimiz üretiyoruz. Bu manada beton santrallerimiz, bordür ve kilit parke ile beton boru fabrikalarımız bir başarı örneğidir. Yıllarca bunlara para harcamak zorunda kaldık. Artık bu dönem kapandı ve kendimiz üretiyoruz. Alt yapıda, yollarda, kaldırımlarda, bulvar, sokak ve meydanlarda ürettiğimiz ürünleri kullanacağız. İstediği modeldeki taş ürünlerini çok düşük maliyetle üretip, şehrimizin estetiğine de daha hızlı katkı sağlamış olacağız” diye konuştu.

Tesisin işleviyle ilgili bilgi veren SBB Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Savaş Kaygusuz, “Deneme sürecini geride bırakarak seri üretime başladık. Ham maddemiz olan taşları kendi ocaklarımızdan çıkarıp beton üretim tesislerimizde karıştırıyoruz. Hazırlanan kuru betonlar, mikserlerle taşınarak fabrikamızdaki pres makinelerimize geliyor. Burada da baskılarını yaparak bordür ve kilit parke taşı haline getiriyoruz” dedi.