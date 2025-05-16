Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür ve sanatın ilçelere taşınması amacıyla başlatılan "Büyükşehir’in Işığı İlçelerimizde Parlıyor" programı, Vezirköprü ve Terme’de düzenlenen söyleşi etkinlikleriyle başladı. Eğitimci-Yazar Dilek Cesur’un konuk olduğu etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kültür ve sanatın her yaş grubuna ulaşmasını amaçlayan etkinlik kapsamında, 14 Mayıs Çarşamba akşamı Vezirköprü Belediyesi Sanat Merkezi’nde, 15 Mayıs Perşembe günü ise Terme Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşilerde Dilek Cesur, "Rota Yeniden Oluşturuluyor" başlıklı sunumuyla katılımcılara hitap etti. Söyleşide çocuk gelişimi, aile içi iletişim ve mutlu bir yaşamın ipuçlarına dair bilgiler paylaşıldı.

Çocuk şenliğinde sıradaki durak Bafra

"Büyükşehir’in Işığı İlçelerimizde Parlıyor" programı kapsamında düzenlenecek çocuk şenliğinin bir sonraki durağı Bafra olacak. 17 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’te Bafra Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlikte; illüzyon ve kukla gösterileri, atölye etkinlikleri ve çeşitli ikramlar çocuklarla buluşacak. Bafralı minikler için unutulmaz bir gün planlanıyor.

Tüm ilçelerde şölen havası esecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturduğu kültür ve sanat programı, tüm ilçelere yayılarak söyleşilerden tiyatrolara, konserlerden atölyelere kadar geniş bir yelpazede etkinlikler sunacak. Programın detayları Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.

19 Mayıs coşkusu konserlerle taçlanıyor

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler de devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Tütün İskelesi’nde gerçekleştirilen Türk sanat müziği konseri, sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın sahneye çıktığı konser büyük beğeni topladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs haftası boyunca düzenleyeceği etkinliklerle bayramın coşkusunu tüm şehirle paylaşmayı hedefliyor. Belediye, tüm vatandaşları bu anlamlı ve ücretsiz etkinliklere davet ediyor.