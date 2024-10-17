Samsun’da bu yılın ilk 9 ayında 17 bin 581 konut satıldı. Yılın 9 aylık döneminde en yüksek konut satışı 2 bin 623 adet ile Eylül ayında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Eylül ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde Eylül ayında 140 bin 919 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 oranında artarak 140 bin 919 oldu.

Samsun’da Eylül’de 2 bin 623 konut satıldı

Samsun’da ise 2024 yılının ilk 9 ayında en çok konut satılan ay Eylül ayı oldu. Verilere göre Samsun’da Ocak-Eylül döneminde 17 bin 581 konut satıldı. İstatistiklere göre bir önceki yılın aynı dönemi kıyaslandığında konut satışı bin 262 adet arttı.

Samsun’da 2024 yılında Ocak ayında bin 640, Şubat ayında bin 764, Mart ayında bin 789, Nisan ayında bin 457, Mayıs ayında bin 914, Haziran ayında bin 449, Temmuz ayında 2 bin 398, Ağustos ayında 2 bin 547, Eylül ayında 2 bin 623 konut satıldı. Samsun’da satılan konutların 293’ü ipotekli, 2 bin 330’u ise diğer satışları oluşturdu. Bin 89’u ilk elden satış olurken, bin 534’ü ikinci elden satış olarak gerçekleşti.