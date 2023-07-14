Samsun’da konut satışları 2023 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,71 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Haziran ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde Haziran ayında 83 bin 636 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,4 azalarak 83 bin 636 oldu.

Samsun’da 2023 Haziran ayında ilk el 541, ikinci el 933 olmak üzere toplam 1474 konut satıldı. 2022 Haziran ayında ise ilk el 872, ikinci el 1701 olmak üzere toplam 2 bin 573 konut satılmıştı. İstatistiklere göre konut satışları yüzde 42,71 oranında azaldı.

10 yıllık satış rakamları

Samsun’da 2013’te 18 bin 538, 2014’te 18 bin 141, 2015’te 19 bin 233, 2016’da 22 bin 225, 2017’de 24 bin 176, 2018’de 25 bin 196, 2019’da 24 bin 562, 2020’de 25 bin 956, 2021’de 25 bin 268, 2022’de 25 bin 349, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 10 bin 105 konut satıldı.

Bölge illeri

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğüne bağlı Tokat’ta 2023 Haziran ayında 340, Çorum’da 448, Amasya’da ise 353 konut satıldı.