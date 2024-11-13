SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’da 2024 yılının ilk 10 ayında konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin 602 adet artarak 20 bin 577 oldu.

TÜİK, konut satış rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre Türkiye genelinde Ekim ayında toplam 165 bin 138 konut satıldı. Bu satışların 2 bin 996 adeti ise Samsun’da gerçekleşti. Samsun’da geçen yılın Ekim ayında satılan konut sayısı ise bin 656’da kalmıştı.

Öte yandan 2024 yılının ilk 10 ayında (Ocak-Ekim dönemi) Samsun’da satılan toplam konut sayısı 20 bin 577 adet oldu. 2023 yılının ilk 10 ayında ise satılan toplam konut sayısı 17 bin 577’de kalmıştı.