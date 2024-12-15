Samsun’un Havza ilçesinde kömür yüklü tırın yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun-Havza yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 55 GP 350 plakalı kömür yüklü tır, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hafif yaralı olarak Havza Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.