Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Kış Tedbirleri İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin temsilcileri ile ilgili kamu kurumlarının bölge ve il müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda kış tedbirleri ele alındı.

Toplantıda kış mevsiminde hayatın doğal akışını etkileyecek tabiat olaylarına karşı yapılacak çalışmaların daha etkin ve verimli yürütülebilmesi, karşılaşılabilecek sorunlara daha hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla müdahale kapasitesinin artırılması, geçmiş yıllarda bölgede yaşanan yoğun kar yağışı olaylarından yola çıkarak yaşanması muhtemel sorunların azaltılması için yürütülecek çalışmalar görüşüldü.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, ticari yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için kış lastiği uygulamasının 1 Aralık itibarıyla başlayacağı da duyuruldu.