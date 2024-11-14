Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, kırsal kalkınma destekleri kapsamında il genelinde uygulanan projelerden yararlanan sanayi tesislerini inceledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan kırsal kalkınma destekleri kapsamında Samsun’da uygulanan projelerden yararlanan sanayi tesisleri, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ve Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü İl Proje Yürütme Birimi tarafından yerinde ziyaret edildi, yetkililerden bilgi alındı.

“196 adet tarımsal sanayiye hibe desteği verilmiş olacak”

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Terme’de hibe desteği alarak tamamlanan ve halen devam eden sanayi tesislerini ziyaret eden İbrahim Sağlam, “Bakanlığımızca uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında bu yılki projelerin tamamlanmasıyla ilimizde 2006 yılından bu güne kadar toplamda 196 adet tarımsal sanayiye hibe desteği verilmiş olacaktır. Projelerin hayata geçmesi ile birçok sektöre katkı sağlamakla birlikte, gerek istihdama ve gerekse güvenilir gıda üretimine de önemli ölçüde katkı sağlanmıştır. Yapılan tüm yatırımların ülkemiz, bölgemiz, yöremiz ve ilimiz tarımına, tarımsal sanayine, üreticilerimize ve tüketicilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Yapılan diğer incelemeler hakkında da bilgi veren Müdür Sağlam, “Terme’de hibe desteği alarak tamamlanan ve halen devam eden sanayi tesisi projelerinden bir pirinç fabrikasının ‘Güneş Enerjisi ile Kendi Enerjisini Üreten Yeşil Fabrika Projesi (GES)’ ve ‘Fabrikanın Modernizasyonu Projesi’ni yerinde incelemeye geldik. Projenin yöre tarımına ve tarımsal sanayimize katkısı ve memnuniyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldık. Fabrika yetkililerince uygulanan proje sayesinde hem işletme kapasitesinin arttığını hem de fabrikanın ihtiyaç duyduğu enerjinin yüzde 85’inin projede kurulan GES Tesisinden elde edildiğini ve maliyetleri düşürerek ülke ekonomisine katkı sağladığını gördük. Ziyaretimiz kapsamında yine Terme’de faaliyet gösteren bir pirinç fabrikasında uygulanan projeyi de yerinde inceledik. Tesis yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde uygulanan proje sayesinde ilimiz üreticilerinin ürettikleri ürünlerini kendi bölgelerinde işlendiğini, proje sayesinde günlük işleme kapasitesinin arttığını ve daha modern yöntemle işleme yaptıklarını belirttiler. Ayrıca tüketicinin tercihleri de dikkate alınarak, onların talep ettikleri renk, desen ve kalitede ürünü ulusal zincir marketler de dahil olmak üzere piyasaya arz ettiklerini ve projeden duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler" diye konuştu.

Üçüncü ziyareti de 2024 yılında uygulamaya başlanan ve halen yapımı devam eden bir gıda işletmesine gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Sağlam, şunları söyledi:

"İşletmeye ait Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi Tesisinin Makine Revizyon ve İşletme İnovasyon Projesi’ni de yerinde incelendik. Kasım ayının sonuna kadar tamamlanması planlanan projede eski teknolojiye sahip olan fabrikanın gerek üreticinin gerek tarımsal işletme sahiplerinin ve gerekse modern çağın ihtiyaçlarına cevap verecek seviyeye getirilmesi amaçlanıyor. Bu projenin tamamlanması ile hem üreticilerimizin pazar bulması kolaylaşacak hem de tarımsal sanayiye katkı sağlayacaktır."