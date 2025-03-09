Samsun’da kereste ve mobilya imalathanesinde çıkan yangında maddi zarar oluştu.

Yangın, Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi Zahireci Sokak’ta bulunan 3 katlı bir imalathanede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir neden çıkan yangında alevler kısa sürede dükkanı sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangından etkilenen olmazken dükkanda maddi zarar meydana geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.