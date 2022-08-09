Samsun’da kentsel dönüşüm çerçevesinde yapımı devam eden toplam 2 bin 88 konutun yılsonuna tamamlanması hedefleniyor.

Samsun’da kentsel dönüşüm çerçevesinde yapımı devam eden toplam 2 bin 88 konutun yılsonuna tamamlanması hedefleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde “Kıran Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” hızla devam ediyor. Kıran Mahallesi ikinci etap rezerv konut inşaatları, planlandığı gibi sürüyor. Dönüşüm kapsamındaki Hastanebaşı ve Zeytinlik Mahallelerindeki mülkiyet sahipleri için inşa edilen ikinci etap rezerv konutları ise büyük ilgi görüyor. Yapımı tamamlanan konutlarla düzenli yapılaşmaya kavuşarak prestiji artan Kıran Mahallesi, otopark ve yeşil alanlarıyla tercih edenlere önemli avantajlar sunuyor. Modern görünümü ve ihtiyaç duyulacak tüm sosyal donatılarıyla mahalle, ilçenin en gözde yaşam alanına dönüşüyor.

Yaklaşık 21 bin metrekarelik alan yeşil alan olacak

İkinci etap projesinde büyük ilerleme kat edilirken, birinci bölgede 694 konut ile 9 dükkan inşaatının yüzde 75’i tamamlandı. İkinci bölgedeki 710 konut ile 28 dükkanın yapımında ise çalışmalar yüzde 55’e yaklaştı. 51 bloktaki toplam bin 404 konut ile 37 dükkanın yanı sıra 201 bin 473 metrekarelik alanda, 3 bin metrekare büyüklüğünde bir de cami yer alacak. Kalan 20 bin 897 metrekarelik bölüm ise yeşil alan olacak.

Canik Yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm Projesi

Canik ilçesinin önünü açacak Yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ise yüzde 85’i tamamlandı. Yıl sonuna doğru bitirilecek projede 30 adet blok, 684 daire, 29 dükkan, 2 adet otopark ve cami yer alıyor. 50 dönümlük alanda yapılan rezerv konutlar, Soğuksu ve Gaziosmanpaşa Mahallelerindeki dönüşüm projelerinde kullanılacak. Hem Kıran ve hem de Yeni Mahalle toplu konut projeleri bittiğinde daire ve iş yerleri mülkiyet sahiplerine teklif edilecek. Geriye kalan rezerv konutlar ise diğer mahallelerde başlanacak kentsel dönüşüm projeleri için bekletilecek.

“Samsun geleceğe hazırlanıyor”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Kentsel dönüşüm şehrimizin modernleşmesinde, gelişmesinde ve büyümesinde en önemli projelerimizden birisidir. Geleceğe hazırladığımız Samsun için bu yatırımlara çok önem veriyoruz. Kentsel dönüşüm tabi ki çok kolay olmuyor ama insanlarımızın mutlu ve huzurlu şekilde yaşamasını, çocuklarımızın daha güzel ortamlarda büyümesini istiyoruz. Yeni vizyonuyla şehrimiz ve halkımız, bunu fazlasıyla hak ediyor. Bu sebeple kentin dört bir yanını yatay mimarili sağlam ve depreme dayanıklı yapılarla modernize etmeye çalışıyoruz. Desteklerinden dolayı da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile TOKİ idaresine teşekkür ederim. Samsun’u her alanda geleceğe taşımamızda bize destek olan AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan, milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımız ile ilçe belediye başkanlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni Mahalle ise Emlak Konut tarafından yapılıyor. Orada da rezerv 684 daire olacak. İnşallah kentsel dönüşümü de halkımızla el ele vererek başaracağız” dedi.

Canik Yeni Mahalle Muhtarı İdris Yıldız, toplu konut yatırımlarının mahallesini büyük oranda değiştirdiğini belirterek, inşaat çalışmalarında sona gelindiğini söyledi. Kentsem dönüşümü desteklediğini belirten Yıldız, “Geçmişte bu bölgede hurdacılar sitesi vardı. Şimdi bu değişim için büyük uğraş veriliyor. İnşallah şehrimiz daha da güzelleşecek“ diye konuştu.