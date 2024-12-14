Samsun’da yapılan "Kazakistan Bağımsızlık Günü" kutlamasında Kazakistan rüzgarı esti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Kazakistan Bağımsızlık Günü kutlandı. Kazakistan’ın bağımsızlığının önemini kutlamak ve kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci ve misafir katıldı.

Kazakistan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Katibi Ardakzhan Askhatkyzy Bekenova, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Olcay Bayraktar, OMÜ-TÜRKÇE Müdürü Prof. Dr. Serkan Şen ve UDEF Samsun Şubesi Başkanı Hakan Karaduman etkinliğe katıldı. Saygı duruşu ve milli marşların ardından katılımcılar konuşmalarını gerçekleştirdi.

Şen: “Benim hayatımda Kazakistan’ın ayrı bir yeri var”

TÖMER Müdürü Serkan Şen, “Gençlere göstermiş oldukları ilgiden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Benim hayatımda Kazakistan’ın ayrı bir yeri var. Bir yıl Kazakistan’da öğretim üyesi olarak görev yaptım. Türkdeş halklar olarak Kazakistan’ın gönlümüzdeki yerini her daim yad edeceğiz. Kazakistan’dan ülkemize gelen kardeşlerimiz bizim konuklarımız. Onların mutlu günü bizim mutlu günümüz, acıları acımızdır. Buraya geldiğiniz için teşekkür ederim, hepinizin yolu açık olsun” dedi.

Karaduman: “Öğrencilerimiz bizim için büyük bir zenginlik”

Konuşma yapan Samsun Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Karaduman, “Öncelikle Kazakistan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutluyorum. Dünyada tüm bağımsızlık mücadelesi veren ülkelerin refaha kavuşmasını diliyorum. Samsun’da Uluslararası Öğrenci Derneği olarak yaklaşık 2 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Eğitim almak için dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerimiz var. Amacımız, öğrencilerimizle şehrin ilişkisini güçlendirmek. Öğrencilerimizin sorunlarını çözülmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Öğrencilerimiz bizim için büyük bir zenginlik. Dünyada ki en önemli sermaye, ilişki sermayesidir. Aranızdaki bağları güçlendirin. Ülkelerimizin geleceğinde önemli roller alacağınıza inanıyorum” diye konuştu.

Bayraktar: “Öğrencilerimizin kültürel etkinliklere ilgisi her geçen gün artıyor”

Koordinatör Olcay Bayraktar, “Yaklaşık iki yıldır uluslararası öğrenci koordinatörlüğü görevindeyim ve bu süre zarfında birçok etkinlik gerçekleştirdik. Gözlemlediğim kadarıyla, öğrencilerimizin kültürel etkinliklere ilgisi her geçen gün artıyor. Bu dönem, uluslararası öğrencilerimizin kültürler arası öğrenmeyi destekleyen etkinliklerine daha yoğun bir katılım olacağını düşünüyorum. Üniversitemizde 110-120 farklı ülkeden öğrenci bulunuyor ve 80 ülke temsilcimiz var. Geçmişte, kültürel etkinliklerin yanı sıra bölgesel etkinlikler ve futbol ile voleybol gibi spor turnuvaları düzenleyerek barış ve kardeşlik duygularını pekiştirmeye çalıştı” şeklinde konuştu.

Ankara Büyükelçisinin Birinci Katibi Ardakzhan Askhatkyzy Bekenova ise “Bugün etkinliğimize katılan herkese minnettarız. Kazakistan’ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun. Kazakistan tanıtım günü vesilesi ile yapılan bu programın destekleyen üniversitemize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik boyunca Kazakistan kültürü tanıtıldı. Katılımcılara Kazakistan mutfağından özgün lezzetler sunulurken, Kazakistan tarihini ve kültürünü yansıtan fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü. Dombıra eşliğinde Kazakça şarkılar seslendirilirken, geleneksel Kazak dans gösterileri etkinliğe renk kattı. Ayrıca bilgi yarışmaları ve kültürel performanslarla etkinlik coşkulu bir şekilde devam etti.

Program, farklı milletlerden katılımcılar arasında kültürel paylaşımı artırarak Kazakistan Bağımsızlık Günü’nün anlam ve önemini yansıtan bir atmosferde sona erdi.