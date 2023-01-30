Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa Pala’nın ’öldürülerek asılmış olma ihtimali’ üzerinde duruluyor. Pala’nın cesedi kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere bugün İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çekici üzerindeki minibüsle 55 bin 850 uyuşturucu hap sevkiyatı: 4 gözaltı

Çekici üzerindeki minibüsle 55 bin 850 uyuşturucu hap sevkiyatı: 4 gözaltı

Olay polise haber verildi. Polis olay yerinde incelemeler yaptı, delil topladı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Alanlı mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının 2020 yılında kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilen Mustafa Pala(35), dün akşam ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu.

Samsun’da 2020 yılından beri kayıp olan bir kişi ormanlık alanda ağaca asılı halde ölü bulundu.

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