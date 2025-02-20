SAMSUN (İHA) – Samsun’da kartpostallık kar manzaraları dronla havadan görüntülendi.

Samsun’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Şehir merkezinde ve birçok ilçede etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. Sibirya soğuklarının etkili olduğu kentte eğitime 1,5 gün ara verildi. Çocuklar kar topu oynayarak karın tadını çıkardı. Karla kaplanan kentin güzel manzarası ise dron çekimleriyle gözler önüne serildi. Beyaz örtüsünü giyinen kent seyri doyumsuz manzaralar sundu.