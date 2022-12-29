Samsun’da savcı uzaklaştırmasının bittiği gün 3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet, bıçağı veren kaynanasına ise müebbet hapis verilmesini talep etti.

Samsun’da savcı uzaklaştırmasının bittiği gün 3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet, bıçağı veren kaynanasına ise müebbet hapis verilmesini talep etti.

Olay, Kavak ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi’nde 1 Şubat’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Gülbahar Kaya, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşi Baki Kaya (40) hakkında 31 Aralık-31 Ocak tarihleri arasında uzaklaştırma kararı aldırıp 14 Ocak’ta da boşanma davası açtı. Gülbahar Kaya, kocasının uzaklaştırma kararı bitince korona virüs olduğu için yeniden uzaklaştırma kararı aldırmaya gidemedi. Kocasıyla aynı zamanda hala-dayı çocuğu olan Gülbahar Kaya’nın kayınvalidesi Zahide Kaya genç kadının evine gitti. Annesi ile kapıyı zorlayarak eve giren Baki Kaya, eşine bıçakla saldırarak 18 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan ve 112 ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Gülbahar Kaya yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baki Kaya ve annesi Zahide Kaya ise polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından 2 Şubat’ta Kavak Adliyesine sevk edilen ana-oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu ana-oğul hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen ve karar aşamasında olan davanın duruşmasında savcı mütalaasını açıklayarak, Baki Kaya’nın eşini kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, bıçağı gazeteye sarılı halde olay yerine götürüp oğluna vererek eşini bıçaklamasına yardımcı olan annesi Zahide Kaya’nın da müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Zahire Kaya, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Baha iftira atılıyor. Doğrular söylenmiyor. Olay sonrası psikolojim alt üst oldu suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Baki Kaya ise, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Sinirlendim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Üzerimdeki bıçağı çıkardım vurdum. Annem Zahide’nin olayla ilgisi yoktur. Bana bıçağı da vermemiştir" diye konuştu.

Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek, duruşmayı karar verilmek üzere 25 Ocak 2023 tarihine erteledi.