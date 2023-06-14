Samsun’da kargo kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karakolu 40. kilometresi Beylerce mevkiinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurtca Başaran idaresindeki 55 ADV 902 plakalı bir kargo şirketine ait kamyon, yoldan çıkarak önce çöp konteynırına ardından refüjdeki taşlara çarpıp devrildi. Kazada sürücü Kurtça Başaran olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.