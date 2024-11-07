Samsun’da ilk defa düzenlenen 70 üretici firmanın katıldığı Karavan ve Bungalov Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı.

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Karavan ve Bungalov Fuarı, başta doğaseverler olmak üzere ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarı ilk günden 3 bin 500 kişi ziyaret etti. Onlarca karavan ve bungalov ev görücüye çıktı. Fuarın açılış töreninde konuşan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "17 yaşında yurt dışına gittiğimde, oradaki karavanları gördüğümde hep hayal kurmuştum. Doğa içerisinde doğayı koruyarak, bozmadan yapılacak bu turizm ne kadar etkili olduğunu düşünmüştüm. Bütün dünyada biliyorsunuz turizm en önemli sektörlerden biridir. Bacasız endüstri diyoruz. Kitle turizm ile başlayan turizm artık bütün dünyada bireysel ve alternatif turizme döndü. Kitle turizmi ciddi anlamda doğaya zarar verebiliyor. Kitleler gittikleri yerlere kirlilikte ve diğer açıdan zarar verebiliyor. Bazı ülkeler turist sayısını kısıtlamaya başladılar. O yüzden bu eko turizmi desteleyecek en büyük faktörlerden biri de karavan turizmidir. Bu nedenle dünyada ön plana çıkıyor. Biz yerel halka katkı sağlayacak, direk aktif sosyo – ekonomik katılmalarını sağlayacak, aynı zamanda doğanın korunmasında bilinç oluşturacak bu turizmi çok önemsiyoruz. 75 ülkeye gitmiş biri olarak diyorum ki eko turizm Türkiye’deki en önemli yeri Karadeniz Bölgesidir. Maalesef biz eko turizminin, yayla turizminin ve bu karavan kamping turizminin ne olduğunu bilmiyoruz. Turizmden daha fazla pay almak için Samsun’da el birliği ile bu işi yürüteceğiz” dedi.

"Bu fuarın düzenlenmesi çok manidar ve anlamlıdır"

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, "Turizm alanında Türkiye’nin geçirdiği evreleri hepimizi çok sıkı bir şekilde kontrol ediyoruz. Kurumsallaşmak adına Türkiye’nin son 20-25 yılda çok ciddi atılımlar içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Pek çok global projenin bir ayağı da Samsun’daydı. Bununla beraber çeşitli turizm sektörünün çeşitli versiyonların da Samsun, çok ciddi bir atak yapıyor. Onlardan birisi de karavan ve bungalovdur. Bu fuarın düzenlenmesi çok manidar ve anlamlıdır” diye konuştu.

"Niş gibi görünen bu sektör büyüdü"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Özellikle genç kuşaklar arasında, karavan yaşamının giderek daha popüler hale geldiğini biliyoruz. Dijitalleşme ile birlikte uzaktan çalışma imkanlarının artması şüphesiz bu mobil olma imkanını kolaylaştırmış oldu. Dijital dünyaya bağlı kalabilen, aynı zamanda doğaya yakın olmayı sağlayan bu yaşam tarzı, giderek daha fazla insan için ilham verici bir alternatif haline gelince niş gibi görünen bu sektör büyüdü. Bu alana ilgi duyanların maddi olarak karşılayabileceği alternatifli ürünler sunabilir hale geldi. Bizler bugün doğa severlerle, buna yönelik çözümler üreten üreticilerimizi buluşturmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"5’inci karavan parkı bitmek üzere"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, "Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde özellikle karavan parkı noktasında 4 tane parkımızın olduğunu söylemek istiyorum. 5’incisi de Atakum’da bitirmek üzereyiz. Karavan kampının özellikle pandemiden sonra insanlarımızın daha bireysel turizm yapma adına daha önem kazandı. Giderek artacağını da inanıyorum. Önümüzdeki yıl fuarın burada yapılacağını anlamlı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Fuarın konusuyla ve Samsun’un barındırdığı özellikler birbiriyle uyuşuyor"

Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, "Bu fuarın Samsun’da olması çok isabetli bir tercih olmuş. Samsun konumu itibariyle ve tarihsel özellikle itibariyle birçok farklı ve kıymetli unsuru bünyesinde bulunduran kıymetli bir şehrimizdir. Samsun Akdağ, Şahinkaya gibi cazibe merkezleriyle Allah’ın bir vergisidir. Dolayısıyla fuarın konusuyla ve Samsun’un barındırdığı özellikler birbiriyle uyuşuyor" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarı gezdi. Fuar 10 Kasım’da sona erecek.