Samsun’da gece başlayan kar yağışı sonrası şehir merkezinde arabaların üstü ve evlerin çatıları beyaza büründü.

Samsun’da gece başlayan kar yağışı sonrası şehir merkezinde arabaların üstü ve evlerin çatıları beyaza büründü.

Samsun’da kış mevsimi etkisini iyice hissettiriyor. Denizde fırtına, karada ise kar etkili oluyor. Gece başlayan kar yağışı, şehrin büyük bölümünü beyaz örtü ile kapladı. Yağ kar ise en çok çocukları sevindirdi.

Atakum ilçesinde sahil kesimde bulunan yeşillik alanlarda çocuklar kardan adam yaptı, kartopu oynadı. Çocuklar kar yağışı az olsa da tatili kar oynayarak değerlendirdiklerini belirtti. Bazı vatandaşlar ise kar yağışı sevdiğini, gerekli olduğunu ve karın kartpostallık görüntü oluşturduğu söyledi.

Karadeniz’de ise fırtınana etkili olmaya devam ediyor. Dalgalar hırçınlaşarak karaya taşıyor.