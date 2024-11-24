Samsun’da gece başlayan kar yağışı Samsun-Ankara karayolunda etkili olurken, alınan önlemler sayesinde trafik akışında aksaklık yaşanmadı.

Samsun - Ankara karayolu gece başlayan kar yaşı yağışı etkisini arttırırken, bir kamyon refüje yan yattı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve Karayolları Müdürlüğü ekipleri gerekli önlemleri alınca trafik akışında aksaklık yaşanmadı. Karayolları ekipleri grayderlerle kar küreme çalışmalarını gece olduğu gibi gündüzde devam ederken, bazı tır sürücülerinin ise araçlarının üzerindeki karları kürek yardımıyla temizlemeleri dikkat çekti. Sürücülerin yanlarında zincir, çekme halatı ve araçlarında kar lastiği olmadan yola çıkmamaları istendi.