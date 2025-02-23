Samsun’da etkili olan yoğun kar yağışı şehri beyaz örtüyle kapladı, kırsalda 67 grup yolu ve 243 ara yol ulaşıma kapandı.

Altay kar fırtınası ülkeyi etkisi altına alırken, Samsun da kuvvetli kar yağışından nasibini aldı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle 67 mahalle grup yolu ve 243 ara yol ulaşıma kapandı. Atakum’da 7, Alaçam’da 14, Bafra’da 12, Çarşamba’da 7, İlkadım’da 8, Ondokuzmayıs’ta 8, Terme’de 9 ve Yakakent’te 2 grup yolunda kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan il genelinde alınan 52 ihbarım tamamı çözümlenirken, 11 mahalleye enerji verilemiyor. İl genelinde ilgili birimlerden oluşan toplam 2 bin 544 personel ve bin 381 araç, karla mücadele çalışmalarında rol üstleniyor.