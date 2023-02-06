Samsun Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte kapanan 14 mahalle yoluna anında müdahale ederek ulaşıma açtı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte kapanan 14 mahalle yoluna anında müdahale ederek ulaşıma açtı.

Soğuk hava dalgasının etkili olduğu Samsun’da yüksek kesimlerde kar yağışı 2 Şubat Perşembe gününden bu yana aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar yağışı başlamadan önce tüm hazırlıklarını tamamlayan ve kar yağışıyla harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler kar mesaisine 7/24 devam ediyor.

183 araç ve toplam 313 personelle saha da olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, kar nedeniyle kapanan 14 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Bafra’da 2, Alaçam’da 4, Yakakent’te 1, Kavak’ta 2, Ladik’te 1, Vezirköprü’de 4 olmak üzere toplam 14 mahalle yolu belediye ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. Ekipler, yolların kapanmaması, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için karla mücadele çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

“Kapalı yolumuz yok”

İl genelinde kar yağışı nedeniyle kapalı yol bulunmadığına dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Kar yağışının başlamasıyla ekiplerimizde hemen mücadeleye başladı. Vatandaşlarımızın kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için teyakkuzdayız. Ekiplerimiz çalışmalarını koordineli bir şekilde yürütüyor. Karla mücadele çalışması kapsamında 183 araç, 313 personelle ilk günden itibaren sahadayız. 14 mahalle yolu kapanmıştı. Anında müdahale ederek hemen ulaşıma açtık. Şu anda kapalı yolumuz yok. Ekiplerimizle planlamalarımız dahilinde karla mücadele çalışmalarımız aralıksız sürüyor” dedi.