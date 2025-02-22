Samsun’da etkili olan kar fırtınasından kapanan kırsal mahalle grup yolu sayısı, yapılan çalışmalar sonucu 123’ten 42’ye düştü.

Altay kar fırtınası ülkeyi etkisi altına aldı. Samsun da kuvvetli kar yağışından nasibini aldı. Şehir merkezinde kar kalınlığı bazı noktalarda 30 santime yaklaştı, kırsalda ise 1 metreyi buldu. Etkili olan kar yağışı nedeniyle 123 mahalle grup yolu kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu, kapalı olan grup yolu sayısı 123’ten 42’ye indi. Alaçam’da 17, Bafra’da 12, 19 Mayıs’ta 3, Vezirköprü’de 8 ve Yakakent’te 2 grup yolunda kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Şehirde kar fırtınası aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.