Samsun’da çiftçilere kanola tohumluğu dağıtıldı.

Samsun’da çiftçilere kanola tohumluğu dağıtıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Kanola bitkisi, özellikle son yıllarda yapılan ıslah ve agronomi çalışmaları sonrası yağ açığımızı kapatmak açısından stratejik bir bitki olarak görünmektedir. Bafra’da 7 mahallede 5 çiftçimize toplam 820 dekar, Atakum’da 2 mahallede 2 üreticimize toplam 20 dekar, 19 Mayıs’ta 5 mahallede 7 üreticimize toplam 140 dekar, Kavak’ta 4 mahallede 15 üreticimize toplam 300 dekar, Havza’da 27 mahallemizde 95 üreticimize toplam 1660 dekar, Ladik’te 2 mahallede 6 üreticimize toplam 60 dekar olmak üzere 6 ilçemizde 130 üreticimize 3 bin dekar alanda üretimi yapılmak üzere 150 paket halinde ve toplamda 3 bin dekarlık alanda yapılacak şekilde tohumluk dağıtılarak 2022 yılı için üretim çalışmaları başlamıştır” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de Havza’nın tarım potansiyelinin özellikle yeni sulamaya açılan alanlarla birlikte önem kazanacağını, buğdaya münavebe ürünü olan kanola tarımının ve diğer tohumluk desteklemesinde Havza’nın ön plana çıktığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.