Samsun’da 2024 yılında kahverengi kokarcaya karşı 1 milyon 185 dekar alanda kimyasal mücadele yapıldı, doğaya 14 bin 464 adet samuray arıcığı salındı ve bin 500 adet feroman tuzak kuruldu.

Samsun Valiliği öncülüğünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Devlet Su İşleri (DSİ) Konferans Salonu’nda "Kahverengi Kokarca 2025 yılı Mücadele Stratejisi Sektör Toplantısı" gerçekleştirildi. Kurum amirleri ve ziraat odası başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, 2024 yılında Samsun’da kahverengi kokarca ile yapılan mücadele hakkında bilgi verdi.

"Yenemeyeceğiz zararlı yok"

Vali Tavlı, "Kahverengi kokarca, başta fındık olmak üzere elma, armut, turunçgiller, kivi, şeftali, ceviz, Trabzon hurması, mısır, fasulye, domates, biber, patlıcan, incir, çeltik, soya fasulyesi gibi ekonomik değeri olan birçok ürün için verim ve kalite kaybı riski oluşturmaktadır. Dünyada ve ülkemizde önemli bir tarım ve kent zararlısı olarak kabul gören bir zararlı ile karşı karşıyayız. Samsun’da 1 milyon 300 bin dekar alanda, yaklaşık 50 bin civarında üretici fındık tarımı yapmakta olup, fındık önemli bir geçim kaynağıdır. Türkiye’de Samsun fındık üretiminde 2. sırada yer almaktadır. 2024 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında entegre mücadele prensipler doğrultusunda ve kahverengi kokarca teknik talimatı ve cezbet-öldür yönergesine göre yürütülmektedir. Kahverengi kokarca konulu afişler ilimizde 10 ilçede, 12 noktada billboard ve raketlerde yayımlanmıştır. İl müdürlüğümüzce hazırlanarak Samsun Büyükşehir Belediyesi ve YİKOP katkıları ile uygulamaya konulan ’Kahverengi Kokarca ile Entegre Mücadelede Popülasyon İzleme Projesi’ kapsamında 19 Nisan 2024 tarihinde Çarşamba ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde bahçe günü etkinliği düzenlenerek üreticilere ve sektör paydaşlarına tanıtımı gerçekleştirildi. Bu kahverengi kokarca ilimizde 2017, 2018, 2019 yılında artarak çoğalmaya başladı. Bundan sonra yapacağımız mücadele ile inşallah bu zararlıyı yok ederiz. 2024 yılı içerisinde kahverengi kokarcaya karşı yaklaşık 1 milyon dekarı fındık olmak üzere toplamda 1 milyon 185 dekar alanda kimyasal mücadele yapıldı. İlimiz üreticilerine 81 bin 131 SMS gönderilerek kimyasal mücadele zamanının geldiği bildirildi. Bizim topyekun mücadele ettiğimizde yenemeyeceğiz zararlı yoktur" dedi.

"261 kişilik bir ekip kurduk"

Kahverengi kokarca mücadelesi hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise "Kullanılmayan binaların ilaçlanması devam etmektedir. Cezbet-öldür yöntemiyle şubat mart ayılarına yakın bir zamanda feromon tuzaklarımızı asacağız. O tuzaklarla birlikte etrafta biriken böcekleri yok edeceğiz. Kimyasal mücadeleye daha az böcek kalması kaydıyla inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyemizin, Samsun Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı’nın, odalarımızın, bakanlığımızın çok büyük destekleri var. Belediyelerimizden ve odalarımızdan herhangi bir şey istemiyoruz. Tüm biyosidal ilaçlarımızı, feromonlerimizi il müdürlüğü olarak bakanlığımız bütçesinde tedarik edeceğiz. 93 kişiyle mücadele ediyorduk. 261 kişilik bir ekip kurduk. Mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.

"47 bin 592 hane biyosidal ürünlerle ilaçlandı"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, kahverengi mücadelede Karadeniz Tarım Araştırma Enstitüsü bünyesinde biyolojik mücadele için üretilen 14 bin 464 adet samuray arıcığının 14 ilçede belirlenen lokasyonlarda salımı gerçekleştirildi. 2024 yılı Ocak ayından Ağustos ayının son haftasına kadar olan süreçte Samsun’da kahverengi kokarcanın tanınması ve mücadelesiyle ilgili gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında toplam 27 bin 700 üreticiye eğitim verildi. Bu toplantılarda, 20 bin 616 adet afiş/liflet dağıtımı gerçekleştirildi. 408 basın yayın çalışması yapıldı. Kışlaklara çekilme aşamasında kahverengi kokarca ile bin 500 adet feromon kullanılarak cezbet-öldür yöntemi ile mücadele yapıldı. 2024 yılı kışlak mücadelesinde 47 bin 592 hane biyosidal ürünlerle ilaçlandı.