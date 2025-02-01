Türkiye’nin farklı şehirlerinden Samsun’a gelen beyin ve sinir cerrahisi ile kulak burun boğaz alanında uzman hekimler Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) düzenlenen "Kafa Kaidesi ve Cerrahi Yaklaşımlar" Sempozyumu’na katılarak tecrübelerini paylaştı.

Türk Nöroşirurji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde "Kafa Kaidesi ve Cerrahi Yaklaşımlar" sempozyumunu düzenledi. Doç.Dr. Şevki Serhat Baydın ve Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Durmuş’un tarafından düzenlenen toplantıda hekimler, kafa kaidesine yaklaşımları ve bu bölgenin anatomisini ayrıntılarıyla tartıştı. Toplantıyla ilgili OMÜ Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç.Dr. Şevki Serhat Baydın, "Biz cerrahi eğitim ve öğretim grubu olarak ulusal ve uluslararası birçok toplantıya katılan, sunumlar yapan bir grubuz. Türk Nöroşirurji Derneği çatısı altında eğitim gruplarından bir tanesiyiz. Yıllar sonra kendimiz bir toplantı düzenlemeye karar verdik. Milli Mücadele’nin sembol şehri , Karadeniz’in incisi Samsun’da bu toplantıyı düzenlemenin onuru yaşıyoruz. Kendi alanında oldukça tecrübeli hocalar Türkiye’nin dört bir yanından Samsun’a geldi. Beyin cerrahisi ve kulak burun boğaz hekimlerine bu güzel toplantıyı düzenlemenin onurunu yaşıyoruz. Bu toplantı kafa kaidesi ve kafa kaidesine yaklaşımı içeren birçok sunumun olduğu toplantıdır. Toplantıda bu bölgeye yaklaşımları, bu bölgenin anatomisini, ayrıntılarıyla tartışacağımız, konuşacağımız toplantı amaçladık" dedi.

Toplantıda ayrıca, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk konuşma yaptı. Konuşmanın ardından sempozyum hekimlerin sunumu ile devam etti. Sempozyum 2 Şubat günü sona erecek.