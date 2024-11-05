Samsun Valiliği, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu arasında “Samsun’da Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Samsun TSO binasında gerçekleşen imza törenindeki protokol ile kadınların istihdamda daha fazla yer alması, kadın girişimciliğini teşvik etmek üzere eğitim faaliyetleri düzenlemek ve eğitim alan kadınları işe yerleştirmek üzere işverenler ile iş birliği yapılması amaçlanıyor. Protokolle imza atan kurumlar arasında kalkınma ajansları 2024/2025 yılı "Kadın Girişimciliği/Kadın İstihdamı" teması kapsamında geliştirilen “Samsun’da Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği” faaliyetinin hayata geçirilmesi ve ilerleyen süreçte belirlenecek yeni eğitim ve faaliyet alanlarında iş birliği ve koordinasyonun sağlanması da hedefleniyor.

Vali Tavlı: “Kadının hem tarımsal üretimde hem ticarette hem de sanayi, teknoloji ve turizmde farklı bir gücü var”

Kadın istihdamının en önemli konulardan biri olduğuna değinen Samsun Valisi Orhan Tavlı, “Paydaşlarımızla birlikte ‘Samsun’da Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Protokolü’nü hep birlikte hayata geçirip, imza altına alıyoruz. Samsun, bereketli tarım topraklarıyla, ticaretiyle, turizmiyle, güçlü ekonomisiyle bölgenin aynı zamanda üretim ve kalkınma merkezi. Bu üretim ve kalkınmayı bize sağlayan başta kadınlarımız olmak üzere tüm üreticilerimize şükranlarımızı iletiyorum. Samsun’da kadınımızın hem tarımsal üretimde hem ticarette hem de sanayi, teknoloji ve turizmde farklı bir gücü var. Bu gücü hayata geçirmek, birlikte odalar ve borsalarla beraber, Kadın Girişimciler Kurulu ile neler yapabiliriz istişare ettik. Hep birlikte OKA, Valilik, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte Samsun’da kadın istihdamı ve kadın girişimciliği faaliyetinin hayata geçirilmesi ve ilerleyen süreçlerde hep beraber eğitim faaliyetiyle birlikte işbirliği koordinasyonu sağlamayı amaçlıyoruz. Samsun, bölge, ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Nurten Öztürk: “OECD ülkeleri arasında en geri sıralarda olduğumuzu hazmedemiyoruz”

Ülke olarak kadın girişimciliği konusunda OECD ülkeleri arasında en geri sıralarda olduklarını ifade eden TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, “Kurulumuz 7 bin üye ve 81 ildeki başkanıyla tüm ülkeyi kucaklamaya, kadınları güçlendirme ve girişimci kadın sayısını arttırmayı amaçlamakta. Çabalarımız çok değerli. Bugün de burada ‘Kadın Eli Projemizi’ sanayide, tarımda, turizmde ve teknolojide başlatmak için bulunuyoruz. Bizim için önemlisi kadınların istihdama katılması ve Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlaması en büyük dileğimiz. Bu anlamda ‘güçlü kadın, güçlü Türkiye’ diyoruz. Kadın varsa yarın var. Kadınların gerçekten girişimciliği son derece önemli. Bu anlamda OECD ülkeleri arasında en geri sıralarda olduğumuzu hazmedemiyoruz. Hep birlikte kadın istihdamı arttıralım ve ülkemizi güçlendirelim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imza törenine geçildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk arasında "Samsun’da Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Protokolü" imzalanarak hayata geçirildi.