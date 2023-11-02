Samsun Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde tarımın gelişmesi ve üretici sayısının artırılması için yaptığı proje ve desteklere devam ediyor. Samsun’da bir üretici verilen destekle tarlasına kekik fidesi dikerek aromatik bitki üretimine başladı.

İsviçre’de yaşayan Emine İçel ve ailesi 16 yıl önce memleketi olan Samsun’a kesin dönüş yaptı. 4 yıl önce pandemi nedeniyle kent yaşamından uzakta yaşamaya karar verip Kavak ilçesi Ekinözü Mahallesine yerleşti. Ardından burada tarımsal üretim yapmaya başladı. Tarlasına 3 yıl buğday eken İçel’e, Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP), ANG Vakfı tarafından yürütülen ‘DOKAP Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi’ kapsamında ticari değeri yüksek ‘kekik fidesi’ desteği verildi. Destek sonrasında kadın çiftçi, tarlasına bu yıl kekik fidesi dikimi yaptı. Öte yandan Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ilerleyen süreçte İçel’e ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Hasat Kurutma ve İşleme Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında makine desteği sağlanacağı belirtildi.

Destekle kekik üretimine başladı

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Hicran Çıkış Kanca ile DOKAP Tıbbi Aromatik Bitkiler Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Kan başarılı kadın çiftçiyi ziyaret ederek son durumu ile ilgili bilgi aldı. Daha önce tarımla ilgili hiç bilgisinin ve bu alanda bir ilgisinin de olmadığını belirten 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Emine İçer, “Pandemi döneminde doğal gıdanın, doğal yaşamın ne kadar önemli olduğunu çok net bir şekilde gördüm. Doğal gıda tüketimi ile ilgili araştırmalar yaptım ve sonuçta şehir merkezinden ilçeye yerleşmeye karar verdim. 3 yıldır buğday üretimi yapıyordum. Sonra aldığım destekle kekik üretimine başladım. Aromatik bitkileri seviyorum ve ilgi duyuyorum. Destekler devam ettiği sürece bu bitkileri ekmeye devam edeceğim” şeklinde konuştu.

“Bin 140 fide 30 bin fidan desteği verildi”

Üreticilere tıbbi aromatik bitkiler konusunda verilen desteklerle ilgili bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Hicran Çıkış Kanca, “Büyükşehir Belediyesi olarak tıbbi aromatik bitkilerle ilgili desteklerimize 2015 yılında kuşburnu ile başladık. Bundan sonraki süreçte desteklerimiz farklı bitkilerde devam etti. 2021 yılında ve 2023 yılında da geniş alanlarda üretim sağlayan fidan desteği sağladık. 2023 yılında yürümüş olduğumuz projemizle tıbbi aromatik bitkilerde toplam bin 140 adet fide, 30 bin adet fidan desteği sağladık. Diğer projemiz olan ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Hasat Kurutma ve İşleme Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi’ devamında da bitkilerin kurutulması ve işlenmesi aşamasında da destek sağlıyoruz. Burada işleme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla desteklerimiz devam edecek, bir taraftan AR-GE çalışmalarımız da devam edecek. Buradaki üreticimize ürünün işlenmesi amacıyla destekte bulunacağız. Emine İçel’in bu başarılı çiftlik serüveni kadınların tıbbi aromatik bitkilerin üretimine katkı sağlamasının bir örneği olarak ön plana çıkıyor. Emine hanıma ürünün tüm yetiştirme sürecinde destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Kekik ticari değeri yüksek bir ürün”

Proje Teknik Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Kan ise şunları söyledi: “Samsun kırsal alanlarında üretim planlaması yapılan kekik bitkisi Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitkiler arasında en fazla ihraç ettiği (dünya pazarının yüzde 50’si) ticari değeri yüksek türler olup, dünya pazarında talep gören kekik türlerinden üretimi DOKAP bölgesinde yaygınlaştırma çalışmaları yürütülmektedir. Daha önce Samsun ilimizde teknik araştırmaları yapılan ve bu araştırmalar sonucunda üretimi başlatılan bu kekik türü ‘Samsun Kekiği’ olarak markalaştırılıp, ticarileştirilmesi hedeflenmiştir. Bu projenin amacı bitki çeşitliliğini üretime kazandırmak üretilen ürünle ekonomiye katkı sunmak. Samsun’da üretilebilecek ticari değeri yüksek olan bitkilerin kekik olduğuna karar verirdi, sektör analizi yapıldı. Kekiğin en güçlü tarafı çok sektörlerde kullanılan bir bitki olması. Özellikle baharat gıda sanayinde çok fazla kullanılıyor olması. Uluslararası pazarda da güçlü bir bitki, değeri olan bir bitki. Bu değerli bitkiyi uygun coğrafi alanda, değerli çiftçilerimizle üretilmesi için incelemelerimizi yaptık. Üreticimizin daima yanında olacağız, süreci takip edeceğiz. Burada pek çok kurum ve kuruluşun emeği var. Emeği geçen her kuruma teşekkürlerimi sunuyorum.”