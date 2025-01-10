Samsun’da polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçak tütün mamülleri operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve makaron satışını önlemeye yönelik operasyon düzenledi. İlkadım ilçesindeki bir ikamete düzenlenen baskında, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek istenen çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda, 5 bin 400 adet makaron, 4 bin adet makaron sigara, 3 kilo kaçak tütün ve 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.