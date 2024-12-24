Samsun’da kaçak kazı yapan 2 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri önleyici kolluk devriyesi esnasında C.K. (30) ve S.O. (27) isimli şahısları izinsiz kazı yaptıklarını tespit etti. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şahısları kaçak kazıda kullandıkları 2 adet zincirli caraskal, 2 adet levye, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet balta, 1 adet 3 metre uzunluğunda çelik halat, 2 adet demir keski, 1 adet demir testere, 1 adet 3 metre bez halat ve 2 adet çekiç ile ele geçirdi. Olay ile ilgili adli işlem başlatıldı.