Samsun’da düzenlenen kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak içki ve kaçak etil alkol ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan takip ve çalışmalar sonucu 11 bin 9 litre etil alkol, 13 bin 050 adet alkol aroması, 2 şişe alkollü içki, 6 cep telefonu ve 4 cep telefonu şarj aleti ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü ifade sonrası serbest bırakılırken, 3’ü ise adliyeye sevk edildi.