Samsun’da KOM polisi tarafından bir ikamete düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı cep telefonu ve cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.

Samsun’da KOM polisi tarafından bir ikamete düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı cep telefonu ve cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, konularına giren suçlarla mücadele kapsamında, Havza ilçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte ilçede bulunan bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 19 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ve 605 adet şarj aleti, kılıf ve ekran koruyucularından oluşan cep telefonu aksesuarları ele geçirildi. Şüpheli Ş.A. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.