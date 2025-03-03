Samsun’da polis, kaçak avlanan 3,5 ton midye ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Havza ilçesinde polis tarafından bir kamyonetin kasasında gizlenmiş 200 çuval içinde 3 ton 500 kilo kara kıllı midye ele geçirildi. Nakil işlemini gerçekleştiren 2 kişiye, "Su Ürünleri Kanunu" kapsamında 75 bin 540 TL idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen midyeler doğal yaşam ortamları olan denize polis ekiplerince geri bırakıldı. Kamyonetin fazla tonaj taşıdığı belirlenerek, karayolları yol kenarı denetim istasyonu tarafından da 51 bin 026 TL idari para cezası kesildi.