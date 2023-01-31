Samsun’da jandarma ekipleri silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen bir kişinin evine düzenledikleri operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca ve 5 adet şarjör ele geçirdi.

Samsun’da jandarma ekipleri silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen bir kişinin evine düzenledikleri operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca ve 5 adet şarjör ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık olayları ile mücadele kapsamında çalışma sürdüren Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan A.A.’nın evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 4 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili A.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.