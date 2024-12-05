Samsun’da jandarma ekipleri tarafından 7 kilo 144 gram kubar esrar ele geçirildi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu Z.H.T.(62) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba JASAT ekiplerince şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 7 kilo 144 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Z.H.T. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.