Samsun’da jandarma ekipleri elindeki sikkeleri satmak için müşteri arayan bir kişiyi takip sonucu yakaladı.

Samsun’da jandarma ekipleri elindeki sikkeleri satmak için müşteri arayan bir kişiyi takip sonucu yakaladı.

Olay, Vezirköprü ilçesinin Habibfakı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A. (34) isimli şahsın elinde bulunan sikkeleri satmak için müşteri aradığının bilgisini alarak söz konusu şahsı takibe aldı. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri M.A.’nın içinde bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait 47 adet sikke ele geçirildi. M.A. hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı. Sikkeler ise Samsun Müze Müdürlüğüne teslim edildi.