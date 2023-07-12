Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından pilot il olarak seçilen Samsun’da “Hayalet Av Araçları ve İstilacı Türler Farkındalık Projesi Çalıştayı" düzenlendi.

Samsun’a bağlı 17 ilçe tarım ve orman müdürleri, ilgili teknik personel, Deniz ve İçsu Balıkçılık Kooperatifleri, birlikler, bazı kamu kurum-kuruluş ve STK’ların temsilcilerinin de hazır bulunduğu programda Samsun İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Nail Kırmacı konuşma yaptı.

"Samsun’da 960 ton İsrail sazanının ekonomiye katıldığı çalışmayı biz başlattık"

Kırmacı, "Kâinat muazzam bir sistemler bütünüdür. Herhangi bir davranışımız mutlaka bir etki oluşturur ve sistemde yeni bir duruma yol açar. Bu durumu belki dışarıdan gözlemleyemeyebiliriz ancak günümüz teknolojisi ile bu yeni durumu ölçümleyebiliriz. Eğer biz bu yeni mevcut durumumuzun farkındalığından yoksun olursak doğru davranışı ortaya koyamaz, sorumluluklarımızı göremez ve gerekeni yerine getiremezsek ortaya telafisi mümkün olmayan sonuçların yıkıcı etkisine maruz kalabiliriz. Bugün bunları ve daha fazlasını bizlere üniversiteden hocalarımız aktaracağı için çok fazla derine girmek istemiyorum ama istilacı türlerle mücadele kapsamında Samsun’da 960 ton İsrail Sazanının denizlerimizden toplanıp ekonomiye katıldığı çalışmayı biz başlattık. İnşallah devamı çok güçlü bir şekilde gelir diyor saygılar sunuyorum" dedi.

Uzmanlar sunum yaptı

OMÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melek Özpıçak’ın ’Samsun’un İç Sularında Tespit Edilen İstilacı Türler’ hakkında bilgilendirmeler yaptığı çalıştayda; Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın’da ’Denizler ve İç Sularda Tespit Edilen İstilacı Türler’ hakkında bir bilgilendirme sunumu yaptı. İç sularda ekonomik değere sahip istilacı türler üzerinde av baskısını teşvik ederek bu türlerin kontrol altında tutulmasına yönelik ciddi çalışmalardan bahsedildi. Bu çerçevede iç sularda büyük tehlike oluşturan ve halk arasında İsrail Sazanı olarak bilinen carassius gibelio balık türü ile gümüş balığı atherina boyeri ve sivrisinek balığı olarak bilinen gambusia sp. gibi balık türleri ile mücadele hakkında da bilgi verildi.

Karadeniz’de son zamanlarda görülmeye başlayan ve halk arasında balon balığı olarak anılan istilacı tür ve yaygın olarak bilinen deniz salyangozunun verdiği zararlarla ilgili de bilgilendirme yapıldığı çalıştayda son sunumu ise Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz tarafından yapılarak, denizlerde ve iç sularda, kayıp av araçları ve onların parçaları, kaybolduktan sonra da suda bozulup parçalanıncaya kadar avcılık faaliyetlerini devam ettirdikleri ve istenilmeyen bu tehlikeli balıkçılık durumunun tehlikeli bir hal aldığı ve bu ağların bir şekilde toplanması gerektiği anlatıldı.