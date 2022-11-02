Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş yerinin kurşunlama olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş yerinin kurşunlama olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısı Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan bir iş yeri kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis, kurşunlama olayında kullanılan otomobilin plakasını ve şahısların kimliklerini tespit etti. Kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bugün Bafra girişinde otomobili durdurarak araçta bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.