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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mantolama işçisi Murat Baltaoğlu (45), çalıştığı inşaatın 3. katındaki iskeleden düştü. Ağır yaralanan Baltaoğlu ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Murat Baltaoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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