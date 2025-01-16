Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Toybelen Sanayi Sitesi ve çevresindeki kapsamlı içme suyu yatırımlarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında, ekonomik ömrünü tamamlayan 100 ton kapasiteli eski içme suyu deposu yıkılarak yerine bin metreküplük yeni bir içme suyu deposu inşa edildi.

Samsun’da alt ve üstyapı yatırımlarını tüm hızıyla sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü, Alaçam Caddesi ve Elbistan Bulvarı üzerinde bin metreküplük yeni bir içme suyu deposu inşa etti. İnşa edilen depo ile birlikte, 2024 yılı itibarıyla Samsun’da inşa edilen yeni içme suyu deposu sayısı 87’ye ulaştı.

Toybelen Sanayi Sitesi’nin yanı sıra Atakum ilçesine bağlı Büyükkolpınar, Derecik, Küçükkolpınar, Yeşildere, Balaç, İstiklal, Beypınar, Mevlana ve Çobanözü Mahallelerine içme suyu, yağmur suyu ve atık su altyapı hizmeti sağlayan SASKİ, Elbistan Bulvarı’nda bin metreküplük ve Ahullu Mahallesi’nde 500 metreküplük yeni içme suyu depolarını devreye aldı. Ayrıca, değişik çap ve türlerde 24 kilometre uzunluğunda içme suyu isale, terfi ve şebeke hattı tamamlanarak hizmete sunuldu. Eski 100 metreküplük deponun yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları da tamamlandı. Böylece, 2024 yılı itibarıyla Samsun’da inşa edilen yeni içme suyu deposu sayısı 87’ye, toplam içme suyu hattı uzunluğu ise 727 kilometreye ulaştı.

“Daha güçlü bir altyapı için çalışıyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Toybelen Sanayi Sitesi’nin kentsel dönüşüm projelerindeki önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Şehrimizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızla devam ediyor. Türkiye’nin en büyük sanayi sitesi dönüşüm projelerinden biri olan Toybelen Sanayi Sitesi, modern alt ve üstyapısıyla hizmete hazır hale geldi. Aydınlık Bulvarı üzerinde SASKİ tarafından yapılan altyapı yatırımları tamamlandı. Bölgenin su ihtiyacını karşılamak için eski su deposunun 10 katı kapasiteye sahip yeni bir depo inşa ettik. Yaklaşık 24 kilometre uzunluğunda terfi ve iletim hatları döşendi. Şehrimiz için çalışmaya; alt ve üstyapı yatırımlarımızla Samsun’umuzun yarınlarını inşa etmeye devam edeceğiz.”