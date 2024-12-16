Samsun’da iki ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Fatih Rüştü Zorlu Caddesi üzerinde saat 08.45’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan A.’nın kullandığı 55 AKR 57 plakalı ticari araç kavşaktan U dönüşü yapmak isteyen Ahmet C. idaresindeki 55 GVU 160 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ahmet C. yaralandı. Yaralı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: iha