Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu Gelemen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celali B. idaresindeki 34 GYT 414 plakalı otomobil yola giriş yapmak isteyen Zekeriya Y. yönetimindeki 55 ABF 903 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü Celali B. ile Murat G., Ayşe Y. ve Ayşe Selma Y. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.