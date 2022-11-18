Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Tuncay Karataş Bulvarı üzerindeki hemzemin geçit önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D. idaresindeki 55 DS 471 plakalı otomobil ile Zeki A. yönetimindeki 55 AEH 022 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 8 yaşlarındaki Açelya K. ile 5 yaşlarındaki Aliye K. yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.