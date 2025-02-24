Samsun’da iki ayrı hatta çalışan dolmuşun çarpışması sonucu 1 yolcu yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde tırla yolcu otobüsü çarpıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Meskenler Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alihan Aşı idaresindeki 55 D 0065 plakalı 1. hat dolmuş ile Cevdet Erçin yönetimindeki 55 D 1578 plakalı 4. hat dolmuş çarpıştı. Kazada yolculardan Nigar Yılmaz yaralandı. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA