Samsun’da 2023 Ocak ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,11 artarak 91 milyon dolar, ithalat ise yüzde 1,15 artışla 60 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Samsun’da 2023 Ocak ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,11 artarak 91 milyon dolar, ithalat ise yüzde 1,15 artışla 60 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Ocak ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artarak 19 milyar 369 milyon dolar, ithalat yüzde 20,7 artarak 33 milyar 606 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Samsun’dan 91 milyon dolarlık ihracat

Samsun’da ocak ayında ihracat 90 milyon 960 bin dolar, ithalat 60 milyon 40 bin dolar olarak gerçekleşti. 2022 Ocak ayında 81 milyon 671 bin dolar ihracat, 51 milyon 883 bin dolar ithalat yapılmıştı. Buna göre Samsun’da ocak ayında ihracat yüzde 1,11 oranında, ithalat ise yüzde 1,15 oranında artış gösterdi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğüne bağlı Tokat’ta ocak ayında ihracat 3,8 milyon dolar, ithalat 2,2 milyon dolar, Çorum’da ihracat 119,5 milyon dolar, ithalat 657,8 milyon dolar, Amasya’da ihracat 10,6 milyon dolar, ithalat 5,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ayrıca çevre illerden Ordu’da ocak ayında 20 milyon dolar ihracat ve 4 milyon dolar ithalat, Sinop’ta da 3,2 milyon dolar ihracat ve 788 bin dolar ithalat yapıldı.