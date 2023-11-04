Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde yapılan içme suyu, yol ve altyapı yatırımları düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Yapılan yatırımla 4 ilçede 400 bin kişi de içme suyuna kavuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs ilçesinde son 4,5 yılda dev bütçeli su ve yol projeleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince 19 Mayıs ilçesinde 38 mahallede, 18 bin metre sıcak asfalt, 17 bin metre beton yol, 97 bin metre sathi kaplama olmak üzere toplam 132 bin metre yol çalışması yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (SASKİ) çalışmalarıyla ilçedeki 15 mahalle suya kavuşturuldu. 170 bin metre içme suyu hattı döşendi. 4 adet içme suyu deposu, 1 adet sondaj kuyusu ve 1 adet terfi merkezi ilçeye kazandırıldı. İçme suyu ihtiyacını yer altı sularıyla karşılayan 19 Mayıs, Bafra, Yakakent ve Alaçam ilçelerinin su problemini çözmek için 19 Mayıs Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi ile isale hattı çalışmaları tamamlandı. Bu çalışma ile 400 bin kişinin içme suyu ihtiyacının karşılayacağı belirtilirken, yine SASKİ tarafından 63 bin metre kanalizasyon hattı, 5 bin metre yağmursuyu hattı döşendi. Atık suları 19 Mayıs Atık Su Arıtma Tesisi’ne iletecek 9 kilometrelik Dereköy kolektör hattı tamamlanarak atık su ve altyapı sorunu ortadan kaldırıldı.

"Bu yıl sonunda bu çalışmaların tamamını bitiyoruz"

Büyükşehir Belediyesi’nce ilçede gerçekleştirilen yatırımlar için ‘19 Mayıs ilçesi İçme Suyu Temin Projesi, Yol ve Altyapı Yatırımları Hizmete Alma Töreni’ düzenlendi. Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kırsalda 450’ye yakın mahallemizde ciddi bir su sıkıntısı vardı. Göreve geldiğimizde dedik ki ‘kırsal altyapıyı içme suyu ve yolu tamamlayacağız’. Bu yıl sonunda bu çalışmaların tamamını bitiyoruz. Rabb’im bunu bize nasip etti. Mahallelerimizin yol sorununu ortadan kaldırdık. 470 mahallemizin su sorununu çözdük. 5 kilometre uzaklıkta su varsa 5 kilometreden su getirdik, eğer 10 kilometre uzakta varsa 10 kilometre mesafeden su getirdik. 35 kilometre uzaklıktan su getirdiğimiz mahallemiz var. Özellikle ‘yatay kalkınmayı’ çok önceledik. ‘Yatay kalkınma’ şehrin geleceği açısından toplumun gelişimi, mutluluğu, özgüveni açısından çok önemli bir kavram. 1 milyon 400 bin nüfusumuzun başta ulaşım ve içme suyu olmak üzere tüm ihtiyaçlarını önceledik. Rabb’im de bizi bu yılın sonuna kadar hedefimize ulaşmayı nasip etti. Kentimizin dört bir yanında ekiplerimizle birlikte gayret, hakkaniyet ve samimiyetle gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"Gururlanmamak elde değil"

Törende konuşma yapan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, “Başkanımız önemli bir hizmeti şehrimize kazandırdı. Gururlanmamak elde değil. 400 bin kişinin su ihtiyacı bu tesisle birlikte karşılanmış oluyorlar. İklim değişikliği, havaların ısınması nedeniyle suyumuz çok kıymetli ve bir damla suyu dahil israf edecek lüksümüz yok. Onun için bu tesis bizim için önemli. Sadece bu mu tabii ki değil. Samsun’da büyük bir çaba var. Büyükşehir Belediyesi bütün imkanlarını zorluyor. Yatırım bütçesine bakıyorum ne kadar kaynağı var bunun ne kadarını yatırıma dönüştürdü ilk 3’ün içerisinde Türkiye’de büyükşehir artı il belediyeleri arasında. Bu, bütçedeki kaynakların israf edilmediği ve yatırıma dönüştüğünün bir ifadesi. 4 bin 100 kilometre yol yapılmış ana arterlerde. Bir de burada benim gördüğüm Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çok akıllı bir strateji var. İnanılmaz bir makine parkını kendisine kurmuş. Taş ocakları, boru makinaları asfalt plentleri, beton tesisleri, bunları kendisi kurdu ve maliyetleri çok daha düşük bir bedelle sağladığı için daha fazla yatırım yapabiliyor. Bu da Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı önemli, akılcı işlerden bir tanesi” şeklinde konuştu.

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, şunları söyledi:

“Şehrimizin batı tarafında bulunan 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerimizin içme suyu ihtiyaçları yer altı suyu kaynaklarından karşılanmakta olup özellikle yaz aylarında içme suyu temininde ciddi sıkıntılar yaşanmaktaydı. Söz konusu ilçelere membaa suyu kalitesinde kesintisiz içme suyu temin etmek üzere geliştirilmiş olan bu proje kapsamında 19 Mayıs Barajı’ndan alınan ham su şuanda içinde bulunduğumuz 100 bin metreküp gün kapasiteli içme suyu arıtma tesisinde arıtılarak çelik boru ve duktil borudan oluşan isale hatları vasıtasıyla öncelikle 19 Mayıs ve Bafra ilçelerimize ulaştırılmak üzere planlama ve proje çalışmaları yapılmış ve ardından inşaat çalışmalarına geçilmişti. DSİ tarafından 2017 yılında ihale edilen ancak çeşitli sebeplerle 2020 yılına kadar herhangi bir ilerleme olmayan içme suyu arıtma tesisimizin DSİ ile yapılan protokol kapsamında ödemeleri tamamen SASKİ tarafından yapılmak suretiyle 2020 ve 2022 yıllarında 76 milyon TL’lik bir ödeme ile bu tesis şehrimize kazandırılmıştır. Bu tesisin bugünkü fiyatlarla yatırım tutarı 650 milyon TL mertebesindedir. 2020-2022 döneminde 76 milyon TL ödeme ile bu tesisi yaparken eğer bu tesisin yapımı bu güne kalmış olsaydı 650 milyon liralık bir harcama yapmamız gerekirdi. Burada çok ciddi bir tasarruf söz konusu. Diğer taraftan arıtılan suyun 19 Mayıs ve Bafra ilçelerimize ulaştırılması için yine DSİ tarafından ihale edilip belli bir bölümü yapılan isale hattının işinin feshedilmesi neticesinde yine Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizlere talimatları doğrultusunda 2022 yılı sonu itibarıyla projeyi olduğu gibi devraldık, çelik boru teminlerini yaptık, ardından inşaat ihaleleri ve bir yıl gibi kısa bir zaman zarfında çalışmaları tamamlayarak öncelikle 19 Mayıs ilçe merkezine Dereköy Mahallemize suyu verdik. Şu anda isale hattının Bafra ilçe merkezinde 250 metrelik kısmı kaldı. En fazla 10 gün sonra inşallah Bafra’ya da buradaki arıtılmış su membaa kalitesindeki suyu ulaştırmış olacağız. Bugünkü değerlerle baktığımızda bu projeye 650 milyon arıtma tesisi, 150 milyon da isale hatlarına harcama yaptık. Toplamda 800 milyon liralık bir yatırımı gerçekleştirmiş durumdayız. Tesisimizde üretilen su ile 400 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak durumdayız. 5-6 ay gibi kısa bir zamanda Alaçam ve Yakakent’e kadar buradaki arıtılmış suyu ulaştırmış olacağız. Hedefimiz ve planlamamız bu yönde.”

Törende AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, 19 Mayıs İlçe Belediye Başkanı Osman Topaloğlu da birer konuşma yaptı.

19 Mayıs Barajı yanında bulunan Hibe Mahallesi’nde gerçekleştirilen törene ayrıca Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, ilçe belediye başkanları, belediye bürokratları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri hazırlanan stantta butonlara basarak dev bütçeli yatırımları hizmete aldı.