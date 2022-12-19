Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yağışlı havaların etkisi altına giren Samsun’da ticari araçlar dışında kalan hususi araçların da kış lastiği takmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yağışlı havaların etkisi altına giren Samsun’da ticari araçlar dışında kalan hususi araçların da kış lastiği takmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Zülkif Dağlı, havaların soğumasıyla birlikte yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı planlanan kurum çalışmaları ve önümüzdeki günlerin hava tahminleri hakkında Bölge Müdürü Ahmet Sağlam’dan brifing aldı.

Bölge müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre Samsun’da yağmur şeklinde devam eden yağışların bugün akşam saatlerinden sonra 600 metre üzeri rakımlarda kar yağışına dönüşmesinin beklendiğini ve Yakakent, Ayvacık, Asarcık, Ladik, Havza, Vezirköprü ve Kavak ilçelerinin yükseklerinde 3-5 cm örtü bırakabileceğinin tahmin edildiğini açıklayan Zülkif Dağlı, yük ve yolcu taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak, can ve mal güvenliği için yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların dışında kalan tüm hususi araçlarda da kış lastiği kullanılmasının hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguladı.