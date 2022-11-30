Yakalandığı yemek borusu kanserinden hayatını kaybeden Toybelen İlkokulu sınıf öğretmeni Pınar Piyale için ise İlkadım ilçesindeki Büyük Camide ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Duygusal anların yaşandığı cenaze namazının ardından Pınar Piyale, Kıranköy Mezarlığı’na defnedildi.

4 aydır tedavi gördüğü hastanede beyin tümörüne yenik düşen Canik Dereler İlkokulu sınıf öğretmeni Sevla Albayrak, Derecik Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Derecik Şehir Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye 3 çocuğu ve eşinin yanı sıra sevenleri katıldı.

Samsun’da görev yapan sınıf öğretmelerinden Pınar Piyale(50) kansere, Sevla Albayrak(51) ise beyin tümörüne yenik düştü. Aynı gün vefat eden 2 kadın öğretmenler toprağa verildi.

Samsun’da yakalandıkları kanser ve beyin tümörü hastalıklarına yenik düşen sınıf öğretmenleri son yolcuklarına uğurlandı.

Gölün ortasında kayıktan kayığa ağ kavgası: Böyle tehdit etti

Gölün ortasında kayıktan kayığa ağ kavgası: Böyle tehdit etti

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.